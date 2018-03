Turnverein Hartenrod verteilt 56 Sportabzeichen

"Runter von der Couch, rein in die Sportschuhe und mitgemacht!" lautete im vergangenen Jahr wieder das Motto beim TV Hartenrod. Jung und Alt - auch ohne Vereinsmitgliedschaft - waren aufgerufen, die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Trainieren konnten die Hobbyathleten immer montags und Freitags während des Leichtathletiktrainings auf dem Kunstrasenplatz der Sportanlage Hartenrod (Am Loh). Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination waren bei "Olympia des kleinen Mannes" gefragt.

Den Loh der Mühen nahmen kleine und große Teilnehmer in Empfang. 34 Erwachsene erhielten jeweils Urkunde und Sportabzeichen - 22 in Gold, elf in Silber und eines in Bronze.

Auch die Kinder und Jugendlichen zeigten großen Einsatz. 13 von ihnen bekamen das Sportabzeichen in Gold, vier in Silber und fünf in Bronze.

Die Jahreshauptversammlung des TV Hartenrod findet am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr in der Volkshalle statt. Es gibt Vorstandswahlen. Außerdem geht es um den Faschingsball des Vereins am 18. Februar. (mi)