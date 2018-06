Twitter und Co. absichern

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) rät dabei zu mindestens acht Zeichen Länge und einer Mischung aus Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen. Sicherer als ein einzelnes Passwort ist eine so genannte Passphrase, also eine Kette durch Leerzeichen getrennter zufälliger Wörter wie „Haus Urlaub abwaschen“ oder Zeichenfolgen, zum Beispiel „k$s6asH yVj ysdj3f“. Allerdings erlauben manche Online-Dienste bislang keine Leerzeichen in Passwörtern. In diesem Fall lässt sich ein Sonderzeichen als Trenner nutzen. Wichtig: Für jedes Online-Konto ist ein eigenes Passwort nötig.

Das BSI empfiehlt Passwortmanager

Grundsätzlich empfiehlt das BSI den Einsatz von Passwortmanagern. Das sind Programme, die beim Erstellen und Verwalten von sicheren Passwörtern helfen. Bekannte Passwortmanager sind etwa 1Password, KeePass oder RememBear.

Wenn möglich, sollten Nutzer auch auf Zweifaktor-Authentifizierung setzen. Dann muss zusätzlich zum Passwort noch ein zweiter Zahlencode eingegeben werden, den man etwa per SMS oder – besser – per App erhält. Twitter zum Beispiel bietet dies via SMS und über Apps wie den Google Authenticator an. (tmn)