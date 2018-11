Typisch schottisches Flair erleben

Musikfestival am Freitag auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg

Limburg Am Freitag, 9. Novem­ber, beginnt um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne im „Thing“ in der Stadthalle in Limburg ein schottisches Musikfestival. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Motto lautet „A Taste of Scotland“.