US-Kultautos wollen beeindrucken

Gladenbach-Erdhausen Zum Abschluss des zweitägigen US-Car-Treffens in Erdhausen lädt Veranstalter Patrick Becker mit seinem Team zu einem gemütlichen Frühschoppen ein. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Werkstattgelände in der Herborner Straße 21 (direkt neben der Bundesstraße 255). Außerdem wollen sich die US-Car-Freunde gegen 11 Uhr zu einer etwa einstündigen Rundfahrt aufmachen. Am frühen Nachmittag klingt das Sommerfest dann in geselliger Runde aus. Das Foto zeigt den Ford Galaxy, Baujahr 1964, ausgestattet mit einem Airride-Fahrwerk. (red/Foto: Tietz))