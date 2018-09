Über Brücken gehen

Dillenburg Unter dem Titel „Über sieben Brücken musst Du geh’n – Vom Obertor bis zur Herrenwiese“ lädt der Geschichtsverein Dillenburg zur Brückenwanderung für Sonntag, 7. Oktober, ein. Los geht es um 14 Uhr am Alten Rathaus.

Die Route führt über die sieben Dillbrücken der Kernstadt. Beginnend mit der Obertorbrücke geht es dann zum Eisernen Steg am Rathaus, zur Wickbrücke (Marktstraße), zur Parkhausbrücke, zur Untertorbrücke, zur Brücke am Jahnknoten sowie zur Brücke an der Herrenwiese (Berufliche Schulen). Die Führung übernehmen Erhard Ossner und Volkmar Nix. Sie informieren über die Geschichte der Brücken und über die Entwicklung der Stadt. Der Ausklang findet im Biergarten (Hofgarten) statt. (red)