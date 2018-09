Über Stadtgrenzen hinaus helfen

„Aktuell sind in unserer Einsatzabteilung 23 Aktive“, berichtete Wehrführer Marco Steidl auf der Jahreshauptversammlung. Im vergangenen Jahr habe sie drei Einsätze gehabt. „Im Januar waren die ehrenamtlichen Helfer gemeinsam mit den Kameraden aus Bottenhorn zu einem Einsatz auf der Landesstraße 3288 in Richtung Landratskreuz ausgerückt. Hier war ein Pkw-Fahrer im dichten Schneetreiben in einen umgestürzten Baum gekracht“, erläuterte der Wehrführer. „Im März wurden die Aktiven aus Römershausen zu einem Unfall bei Baumfällarbeiten im Wald gerufen. Und im Dezember konnten sie wieder ihre Teamfähigkeit mit den Kameraden aus Bottenhorn, Rachelshausen und Gladenbach-Mitte bei einem Kaminbrand in Rachelshausen nutzen.“ Diese Zusammenarbeit – auch über die Grenzen einer Kommune hinweg – werde in Zukunft noch wichtiger, so Marco Steidl. Da die Arbeitsstellen vieler Feuerwehrleute heutzutage nicht mehr direkt am Wohnort oder in der Nähe sind, gebe es zunehmend Probleme mit der so genannten Tagesalarmstärke, also der Anzahl der tagsüber verfügbaren Einsatzkräfte einer Wehr. Um diesem Problem zu begegnen, würden nun bei einem Einsatz in Rachelshausen und am Landratskreuz neben den Feuerwehrleuten aus Rachelshausen und Römershausen auch die Freiwilligen aus Bottenhorn alarmiert, erläuterte der Wehrführer.

Um sich besser kennen zu lernen und als Team einzuspielen, habe es bereits in 2017 erste gemeinsame Übungen mit den Feuerwehrleuten aus dem hochgelegenen Bad Endbacher Ortsteil gegeben. Außerdem trainierten die Römershäuser für den Ernstfall gemeinsam mit Rachelshausen und beim Tag der Gladenbacher Feuerwehren mit allen Einsatzgruppen aus der Stadt.

Marco Steidl berichtet außerdem, dass die Römershäuser insgesamt 17 Übungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt hätten. In diesem Jahr sollen die Aus- und Fortbildungen der Wehrführung und der Jugendwarte den Schwerpunkt bilden. Aber auch die Grundlagenausbildung für die komplette Einsatzabteilung müsse stetig fortgesetzt werden, so Steidl.

„Hut ab vor der guten Jugendarbeit“

Um die Kameraden zur regen Teilnahme zu motivieren, wurden in der Sitzung die drei Übungsfleißigsten mit Gutscheinen bedacht. Thomas Lotz, Timotheus Reuter und Julian Lang waren bei 14 der 17 Termine dabei. Gutscheine gab es auch für das Engagement bei der Nachwuchsarbeit für Benjamin Feller und Benjamin Hergert, der 2017 das Amt des Jugendwartes übernommen hatte und zukünftig von Frank Scheld sowie Timotheus Reuter als seine Stellvertreter unterstützt wird.

Die Nachwuchsabteilung hat aktuell zwei Mädchen und acht Jungen in ihren Reihen. Die Gruppe traf sich zu 19 theoretischen und praktischen Übungen, sammelte die alten Weihnachtsbäume im Dorf ein und richtete das Osterfeuer aus. „Hut ab vor der guten Jugendarbeit in dem knapp 400 Einwohner zählenden Gladenbacher Stadtteil“, lobte Stadtbrandinspektor Alexander Wagner. (pp)