Über den Markt bummeln

Der Schaustellerbetrieb Kreuser lässt ab 14 Uhr seine Fahrgeschäfte bei ermäßigten Preisen „warmlaufen“. Ab 19 Uhr bieten der Skiclub und die SG Dietzhölztal Getränke an und für deftige Speisen am Festzelt sorgt der Gyrosexpress Saroglakis.

Den Bon- und Becherverkauf übernehmen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung. Als Highlight ist für Samstagabend ab 21 Uhr ein Konzert mit der Coverband „Eve“ geplant. Der Eintritt ist frei.

Weiter geht es am Sonntag ab ab 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Die vereinigten Posaunenchöre und der Gospelchor gestalten den Gottesdienst musikalisch mit.

Die Landfrauen bieten Kuchen sowie Kaffee an und der VdK Ewersbach verkauft frische Waffeln. Um 14.30 Uhr öffnet das Marktcafé im evangelischen Gemeindehaus. Musikalisch untermalt wird der Nachmittag im Festzelt vom Chor „aCHORd“ aus Rittershausen. Danach bieten die Musikklassen der Holderbergschule einen Einblick in die Welt ihrer Musik.

Oldtimerbesitzer zeigen ihre Schätze

Die JSG Dietzhölztal sorgt für Getränke, der TVE bietet Schichtfleisch im Brötchen sowie heißen Apfelwein an und der Skiclub seine Pilzpfanne. An der Kapelle verkaufen die Boccia-Freunde Wein, Cidre, verschiedene Käsesorten und Quiche. Die Traktorfreunde Allendorf präsentieren ihre restaurierten Traktoren und Landmaschinen in der Wilhelmstraße und bieten Erbsensuppe sowie Bratwurst an. Zudem stellen die Oldtimer-Freunde am Kapellenweg ihre Fahrzeuge aus.

Des Weiteren dürfen die Kinder gegen eine kleine Spende eine Runde auf Minitraktoren drehen.

Hobbykünstler laden an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr zur 24. Auflage des Kreativmarktes in die historische Johanneskapelle ein.

Das Angebot umfasst unter anderem Klöppelarbeiten, Deko aus Holz, Glückwunschkarten, Schmuck, Foto- und Schriftgravur sowie Keramikkunst, Floristik und Honig. (red)