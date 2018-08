Wetzlar-Hermannstein Am Dienstag, 4. September, ab 19.30 Uhr findet im Gemeindehaus in Hermannstein ein interreligiöses Friedensgespräch statt. Sheich Ghassan Manasra und Rabbi Mordechai Zeller werden per Videokonferenz zugeschaltet. Zudem berichten Björn Resch und Pfarrer Wolfgang Grieb von ihren Erfahrungen im Nahen Osten. (red)