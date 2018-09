Über die Lust am Lernen

Dabei wird die Montessori-Schule Marburg Informationen zur Montessori-Pädagogik und ihren Angeboten geben und Fragen beantworten. Der Film läuft am Donnerstag, 13. September, um 20 Uhr im Capitol-Kino (Biegenstraße 8). Der französische Dokumentarfilm von Alexandre Mourot taucht ein in die Welt der geistigen Autonomie des Menschen, die Maria Montessori vor 100 Jahren erstmals formulierte.

„Alexandre Mourots Dokumentarfilm ist ein ehrlicher und intimer Einblick in die Magie des Lernens. Auf den Spuren der Montessori-Pädagogik zeigt der Film in so bewegenden wie charmanten Beobachtungen, welcher Schatz sich in unseren Kindern verbergen kann“, schreiben die Veranstalter. (red)