Überdachung lässt auf sich warten

Am 14. Juli blieben im oberen Teil von Kehlnbach die Wasserleitungen trocken. Grund war der erhöhte Wasserdruck durch die Wiederauffüllung der Löschwasser-Zisterne im unteren Dorf. Diese war zuvor von der Feuerwehr ausgepumpt worden, um ein Leck im Inneren zu reparieren.

Aus Brandschutzgründen musste der Wassertank jedoch wieder befüllt werden, da sich die Sanierung verzögert. Die außerplanmäßigen Mittel für die Reparatur müssten noch genehmigt werden, berichtete Ortsvorsteher Harald Rink. Er hofft, dass dies im August geschehen wird und das Loch in der Zisterne schnellstmöglich behoben wird.

„Dadurch verzögert sich allerdings auch der Bau der Überdachung“, erklärte Rink den anwesenden Ortsbeiratsmitgliedern.

Ortsbeirat hofft, dass 2000 Euro im städtischen Haushaltsplan 2019 zur Verfügung stehen

Den Überbau hatten die Kehlnbacher schon seit zwei Jahren geplant, um die Betonplatte der Zisterne vor der Witterung zu schützen und um Maschinen unterzustellen. Holzspalter und andere Maschinen der Forstbetriebsvereinigung sollen hier ihren Platz finden.

Im aktuellen Haushaltsplan der Stadt sind 5500 Euro für den Bau der Holzkonstruktion vorgesehen. Auch Ortsbeirat, Feuerwehr und Forstbetriebsvereinigung beteiligen sich an den Kosten.

Für die Begradigung zwischen Betonplatte und Straße – hier befindet sich momentan ein schmaler Grünstreifen – fordert der Kehlnbacher Ortsbeirat nun Geld aus dem Haushalt 2019. Rund 2000 Euro hätte das Gremium gerne für das Pflastern des Streifens. „Außerdem kann es sein, dass wir einen Teil des Geldes noch in das Gebäude selbst stecken müssen“, erklärte Rink.

Er wies darauf hin, dass die Materialkosten der Hütte durch die schwankende Wirtschaftslage teurer werden könnten, als bisher geplant. Die Preiserhöhung könnte durch Mittel aus dem Haushalt 2019 ausgeglichen werden. Für Strom und Licht in der Hütte wollen die Ortsbeiratsmitglieder den örtlichen Stromanbieter anfragen, welche Möglichkeiten bestehen. Weitere Wünsche für den Haushaltsplan stellte der Ortsbeirat nicht auf. „Wir wollen erstmal dieses Projekt abschließen, bevor wir schauen, was als Nächstes anfällt“, so der Ortsvorsteher.

In der Sitzung stellte Harald Rink außerdem die Neuaufstellung des Regionalplans vor. Die Informationen über Gewerbe und Industrie waren für den kleinsten Stadtteil Gladenbachs wenig interessant. Auch zur Bevölkerungsentwicklung konnte der Ortsbeirat wenig sagen. „Unser alter Ortskern steht unter Denkmalschutz und Bauplätze gibt es auch kaum noch welche. Eine große Entwicklung ist also nicht zu erwarten“, erklärte der Ortsvorsteher.