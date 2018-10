Überragende erste Hälfte des TVH

„Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, sie hat eine überragende erste Halbzeit gespielt“, lobte TVH-Trainer Emir Kurtagic seine Schützlinge nach der Begegnung. Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach gewesen und hatten bereits nach zwölf Minuten mit 5:2 in Front gelegen. Angeführt vom bärenstarken Tomas Sklenak lief der Bundesliga-Absteiger gegen Ende der ersten Hälfte zu großer Form auf und führte zur Pause mit 14:7. Erst in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Schleswig-Holstein noch einmal auf einen Treffer heran (21:22, 55.), doch die Kurtagic-Sieben behielt auch dank eines gehaltenen Siebenmeters von Torhüter Niko Weber in der Schlussminute die Oberhand. (nih) AUSFÜHRLICHEER BERICHT FOLGT



Hüttenberg: Schomburg, Weber (ab 42.) – Fuß (n.e.), Belter (n.e.), Sklenak (7), Lambrecht (2), Rompf (2), Zörb, Fernandes (1), Johannsson (1), Stegefelt (4/2), Mubenzem (4), Hahn (2/1), Zintel, Klein (2).

Lübeck-Schwartau: Klockmann, Mallwitz (n.e.) – Glabisch (4/1), Hansen (2), Ranke (1), Waschul (2), Schult, Damm (1), Köhler, Schrader, Kretschmer (3), Bruhn, Metzner (9).

Schiedsrichter: Hörath/Hofmann () – Zuschauer: 1275 - Zeitstrafen: Hüttenberg acht (Lambrecht zwei, Zörb zwei, Fernandes zwei, Johannsson zwei), Lübeck-Schwartau fünf (Waschul zwei, Schult zwei, Metzner) - verworfene Siebenmeter: Hahn (Hüttenberg) scheitert an Klockmann (20., 41.), Zintel (Hüttenberg) scheitert an Klockmann (24.), Glabisch (Lübeck-Schwartau) scheitert an Weber (59.) - rote Karte: Rompf (Hüttenberg) wegen groben Foulspiels (54.).