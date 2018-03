Übungsleiter testen neue Sporttrends

Wetzlar 21 Übungsleiter des Sportkreis Lahn-Dill sind mit frischem Schwung in den Frühling gestartet. Referentin Simone Müller (3. v. r. sitzend) bot ein attraktives Sportprogramm und Bewegungskonzepte mit drei spannenden Themen und Trends an. Darunter Kaha, Faszienfitness und Smovey Vibroswings. Das sind zwei Schwungringe in denen vier Stahlkugeln laufen. Durch die Schwungmasse können effektive Trainingsreize auf die Tiefenmuskulatur gegeben werden, außerdem stärkt es Arme und Schultergürtel.