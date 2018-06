Ufa-Chansons und Lesung

Marburg „Nur nicht aus Liebe weinen“ heißt das aktuelle Programm der Sängerin und Entertainerin Ulla B. Keller. Am Sonntag, 24. Juni, ab 18 Uhr ist sie in der Marburger Waggonhalle zu Gast und entführt ihr Publikum in die Zeit der Ufa-Chansons der 30er und 40er Jahre. Das Repertoire von Ulla Keller umfasst Lieder von unter anderem Hans Albers und Zarah Leander. Begleitet wird sie von Pianist Reidar Seeling. Das Programm ist mit einer Lesung von Andreas Rein kombiniert. Der Eintritt kostet 18 Euro an der Abendkasse. (red)