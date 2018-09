Ulrich Bonk zu Gast bei Kreisgruppe

Der Landesvorsitzende Ulrich Bonk aus Frankfurt war gekommen und grüßte die Teilnehmer. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Vertreibung aus der Heimat gebe es immer weniger Zeitzeugen, die diese Zeit noch als Kinder erlebt haben, sagte er. Entsprechend würden die Landsmannschaften zahlenmäßig kleiner, in einigen Orten schlössen sie sich zusammen.

In Hessen gibt es laut Bonk noch elf Kreisgruppe, die größte in der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die größten Gruppen in Hessen bildeten derzeit die Sudeten- und die Russlanddeutschen. Bonk ist nicht nur Landesvorsitzender der Ost- und Westpreußen, sondern auch Bundesvorsitzender der Westpreußen. Die Ost- und Westpreußen veranstalten alle zwei Jahre eine Landeskulturtagung. Diese sei für 2019 ins Auge gefasst. Derzeit aber sei die Finanzierung noch nicht gesichert, so Bonk.

Bonk erinnerte auch an den westpreußischen Bischof von Danzig, Carl Maria Splett (1889 – 1964), der sowohl mit den nationalsozialistischen Machthabern als auch nach dem Krieg mit den Polen in Konflikt geriet und acht Jahre in polnischer Gefangenschaft verbrachte, bevor er in die Bundesrepublik abgeschoben wurde.

Kutz konnte bei dem Treffen auch den CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths begrüßen. Er wies darauf hin, dass die Landsmannschaft am Montag, 8. Oktober, ab 13 Uhr eine Erntedankfeier ausrichtet. Zudem lud er auch für Sonntag, 14. Oktober, ab 14 Uhr zum Tag der Heimat in der Siedlerklause in Büblingshausen ein. (lr/Foto: Rühl)