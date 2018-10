Ulrich Matthes liest aus „Lost in Fuseta“

Der renommierte Schauspieler las aus Gil Riberos „Lost in Fuseta“ und zeigte, dass er ein Großer der Branche ist. Zudem erwies sich der Text als hochwertig und echt spannend; das Publikum war hin und weg.

Doch zunächst begann „NeuSehland“-Geschäftsführer Bernd Vitu mit einem Interview. Er holte weit aus, und man erfuhr, dass Mathes, geboren 1959 in Berlin, fünf Semester Lehramt studiert hatte, bevor er durch eine Begegnung mit Martin Held zum Schauspiel kam. Als Teenager synchronisierte er bereits im Fernsehen eine Figur in „Die Waltons“. Er arbeitete hauptsächlich am Theater, seinem Lieblingsort, am bekanntesten wurde er jedoch durch seine Rolle als Propagandaminister Goebbels im Film „Der Untergang“.

Matthes ist seit 2005 fest im Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. „Ich würde mich vor dem Film immer fürs Theater entscheiden,“ sagte er, „das Repertoire dort ist so viel größer.“ Seit er sich gegen die AfD positioniert habe, habe er Shitstorms erlebt und Morddrohungen erhalten. „Wollen wir mal langsam mit Lesen anfangen?“ schloss er das Gespräch ab, wofür er schon den ersten Beifall erhielt.

Gil Riberos „Lost in Fuseta“ spielt in Portugal, wo zwei Ermittlern durch ein EU-Programm ein Kollege aus Deutschland zugeteilt wird. Es ist Teil der „Lost“- Reihe, so heißt der Deutsche. Man ist bei seiner Ankunft im Städtchen Fuseta dabei, die zwei holen ihn ab, und nach einer kurzen Einführung in die örtliche Landschaft und die Persönlichkeiten der Ermittler stellt sich heraus, dass Leander Lost ein sehr merkwürdiger Mensch ist, er hat das Asperger-Syndrom. Autor Holger Karsten Schmidt, seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Drehbuchautoren Deutschlands, führt diese in Krimis bewährte Figurenvariante sehr geschickt ein und baut sie ebenso clever in die Story.

Ulrich Matthes versenkt sich sofort ins Lesen und Erzählen, er liest ganz präzise und ausdrucksvoll, die Erzähldramaturgie ist ihm offensichtlich völlig vertraut.

Zuhörer versinken in die Geschichte

Er guckt auch kaum hoch, verleiht den Figuren leicht unterschiedliche Stimmen und lässt die sich später plötzlich aufbauende Spannung geradezu körperlich spürbar werden, ganz so, als sei er selbst davon erfüllt.

Allerdings ist das auch kein klumpiger Regionalkrimi, hier ist jeder Satz, jeder Bogen ganz bewusst gestaltet, Verben, die Stimmungen der Figuren und die Atmosphäre sind wunderbar ausdrucksvoll und sensibel gestaltet, ein edler Text sozusagen, natürlich ohne platte Dialoge.

Umgehend tritt tiefe Stille ein, die Zuhörer versinken mit Matthes in der Geschichte, die reichlich subtilen Humor aufweist, gelegentlich auch krachenden, bis sie dann unversehens enorm spannend wird, direkt thrillermäßig. Hier werden gewisse Genregrenzen locker überschritten, man ist gerne dabei und kann sich vorstellen, den Roman zu lesen. Vorlesen altmodisch? Mit Ulrich Matthes ist es eher elementar. Riesenbeifall für eine tolle Lesung. (hsc)