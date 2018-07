Weilburg Im ZDF-Morgenmagazin wird am Donnerstag, 2. August, die Sendung „Flussferien an der Lahn“ gleich dreimal gesendet, und zwar gegen 6.15, 7.15 und 8.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung sind diese Stücke noch mindestens drei Monate lang in der ZDF-Mediathek zu sehen. (red)