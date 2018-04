Umfassende Beratung wird immer wichtiger

Dennoch werde es für den Rad-Fachmann immer wichtiger, dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Viele Fragen gelte es zu klären. Wo will man künftig mit dem E-Bike fahren, eher im Flachland oder in hügeligem Gelände? Mit welcher Schaltung kommt man am besten zurecht? In welcher Position sitzt man auf dem Fahrrad?

Die Beratungen, so Wießner, sind zeitaufwendiger geworden. Eine Stunde ist schnell vorbei, bis alle Fragen beantwortet sind. Natürlich sei es auch wichtig, dass der Kunde zwei, drei unterschiedliche Räder zur Probe fährt, um entscheiden zu können, mit welchem Typ er am besten zurechtkommt.

Generell habe der Vormarsch des E-Bikes vieles verändert. So werde die Schulung der Mitarbeiter immer wichtiger. Nur dann könne man die Kunden kompetent beraten.

Großes Lager, große Auswahl

Auch die Werkstatt wurde aufgerüstet. Immerhin sei das E-Bike wie eine Art Computer. Deshalb gehe es nicht mehr nur allein um herkömmliche Reparaturarbeiten, sondern auch um Software-Updates.

Der Vormarsch der E-Bikes macht sich für den Fachhändler auch dadurch bemerkbar, dass es Lieferzeiten für die Räder von teilweise mehreren Monaten gibt beziehungsweise sich Bestellungen verzögern.

Bei Zweirad Wießner hat man deshalb das Lager vergrößert, um mehr Räder auf Vorrat zu haben und um so die Nachfrage der Kunden zu befriedigen. (red)