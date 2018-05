Umgang mit Word

Der Kurs zur privaten Verwendung der Office-Programme richtet sich an Computer-Nutzer, die bereits Erfahrungen mit Word und Excel gemacht haben. Die Teilnahme kostet 80 Euro, ermäßigt 60 Euro.

Lehrgang an drei Montagen

Der Lehrgang beginnt am Montag, 4. Juni, von 8.15 bis 13.15 Uhr in der vhs-Geschäftsstelle in Marburg (Hermann-Jacobsohn-Weg 1) und wird an den beiden darauf folgenden Montagen zur gleichen Zeit fortgesetzt. Die Anmeldung ist möglich unter & (0 64 61) 79 31 40, per E-Mail an muellerm@ marburg-biedenkopf.de oder im Internet unter www.vhs.marburg-biedenkopf.de. (red)