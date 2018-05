Herborn Die Evangelische Bildung im Dekanat an der Dill lädt für Donnerstag, 14. Juni, von 18 bis 21.30 Uhr zu einem kostenlosen Workshop zum Thema „Umgang mit rechten Parolen“ mit Diakon Christian Graf vom Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte ein. Dieser Workshop, der im Haus der Kirche und Diakonie in Herborn stattfindet, richtet sich besonders an Menschen, die kirchlich aktiv sind oder ihre Kirchengemeinde in besonderer Weise nach außen vertreten sowie an Menschen, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Anmeldungen sind bis Freitag, 8. Juni, bei Pfarrerin Karin Schmid unter Tel. (02772) 5834270 und per E-Mail an karin.schmid.dek.dill(at)ekhn-net.de möglich. (red)