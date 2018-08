Umleitung betrifft auch Mornshausen

Ortsvorsteherin Margarete Kuhrt berichtete in der Ortsbeiratssitzung von Änderungen im Straßenverkehr in Mornshausen, wenn voraussichtlich ab Ende August die Teichstraße (B 255) in Gladenbach saniert werden soll. Eine Umleitungsstrecke verläuft dann über die Hauptstraße und „Zur Hoor“. Hier werden Halteverbote und ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer das erhöhte Verkehrsaufkommen regeln.

Vorschlag aus dem Gremium: über eine Sanierung der Kreisstraße in Richtung Hoor nachdenken

Dazu merkte ein Ortsbeiratsmitglied an, dass es wünschenswert sei, die Kreisstraße 115 in Richtung Rüchenbacher Hecke zu sanieren. In einem Brief an den Magistrat nannte er als Beispiel die Sanierung der K 111 bei Römershausen, die ebenfalls als Umleitung während der Sperrung der Teichstraße gelten soll. Auch die K 115 habe in den vergangenen Jahren häufig mit hohem Verkehrsaufkommen durch Umleitungen zutun gehabt – das würde sich in naher Zukunft nicht ändern.

Eine weitere Straße, die die Mornshäuser schon seit einiger Zeit beschäftigt, ist die Ludwig-Runzheimer-Straße. Zwar zeigten sich Anlieger während der Sitzung zufrieden, da der Ausbau der Straße endlich abgeschlossen sei. Probleme gebe es aber bereits mit den Bürgersteigen. Die Gehwege seien zwar noch nicht in der gesamten Straße fertig gestellt, aber es zeigten sich schon an anderen Stellen Mängel.

Größtes Problem sei eine Straßenlaterne, die zu weit auf dem Bürgersteig stehe. Wer dort mit dem Kinderwagen unterwegs ist, sei gezwungen, auf die Straße auszuweichen. Die Anwohner wollen nun selbst mit dem städtischen Bauamt in Kontakt treten und dort ihre Bedenken vorbringen.

Auch beschäftigen sich die Mornshäuser mit der Frage, ob ein neuer Spielplatz in der Ludwig-Runzheimer-Straße angelegt werden soll oder ob das Spielgelände unterhalb der Kirche nicht ausreicht. Einige Eltern erklärten sich dazu bereit, den bestehenden, „sehr schön gelegenen Spielplatz“ in einer gemeinsamen Aktion zu verbessern.

Zum Regionalplan, der derzeit in allen Gladenbacher Ortsbeiräten diskutiert wird, merkte das Mornshäuser Gremium an, dass dieser einige Flächen nicht richtig ausweisen würde. So seien Baugebiete angegeben, die offiziell gar nicht dafür ausgewiesen seien. Ebenso seien Baugrundstücke eingezeichnet, die bereits bebaut seien.

In diesem Zusammenhang verwies der Ortsbeirat auf eine sehr zufriedenstellende Bilanz für das Mornshäuser Baugebiet. In der Eigenroder Straße gebe es noch vier freie Grundstücke, in der Ludwig-Runzheimer-Straße gebe es nur noch einen Bauplatz.