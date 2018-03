Und immer, immer wieder geht die Sonne auf

Die Einbeziehung regenerativer Energien in das eigene Stromnetz, etwa mittels Photovoltaikanlage, steht für Bauherren dabei weit oben auf der Einsparliste – und mit innovativen Solarmodulen bietet sich eine ideale Möglichkeit, um die Kraft der Sonne sinnvoll und zugleich ansprechend zu nutzen.

Wird mehr Strom erzeugt als benötigt, sorgt ein Speicher dafür, dass nichts verloren geht

Mit Solarterrassendächern holen sich die Hausbesitzer eine kosten- wie umweltbewusste Lösung auf das Dach von Terrasse oder Carport.

Der Clou: Die hochwertig verglasten Solarmodule werden nicht nur präzise auf eine Alu- oder Holzkonstruktion montiert, die sich dem individuellen Platz- und Optikanspruch anpassen lässt.

Die solaren Kraftpakete sind auch derart effizient, dass sie den Bewohnern eine autarke Stromversorgung ermöglichen. Die von den Modulen eingefangene Sonnenenergie wird dank spezieller Technik in Wechselstrom umgewandelt und steht direkt zur Verfügung. Wird mehr Strom erzeugt als benötigt, sorgt ein Speicher dafür, dass von der Energie nichts verloren geht, sondern später auf sie zurückgegriffen werden kann. Zudem kann ein vorhandener Überschuss an den Stromversorger verkauft und der Kontostand so weiter verbessert werden.

Terrassendächer übernehmen die Aufgabe von Markisen und Jalousien

Das Tolle: Während Waschmaschine, Herd und Co in gewohnter Manier ihre Arbeit verrichten, sind das Auto unter dem Carport oder die Terrassenmöbel bestens geschützt.

Denn das Sicherheitsglas der Solarmodule ist extrem robust und hält Hagel oder Schneegestöber mühelos stand. Und selbst um eine Verschattung braucht man sich keine Gedanken zu machen.

Die Terrassendächer übernehmen die Aufgabe von Markise und Jalousie problemlos, lassen im Sommer zwar viel Tageslicht in den Wohnraum, sperren die Sonnenhitze jedoch zuverlässig aus.

Mit Hilfe eines Online-Konfigurators lässt sich die Wunschüberdachung übrigens bequem per Mausklick vorplanen. (hlc)