Und wieder sind die Hasen los!

Wetzlar Wenn in Wetzlar der Winter offiziell vertrieben wird, weht immer auch noch ein Hauch von Karneval durch die Straßen. Nette Menschen in Hasenkostümen sind quasi das Markenzeichen des traditionellen Frühlingserwachen. Zum vorösterlichen Shoppingevent verteilen die kuscheligen Gesellen allerdings keine alten Kamellen an die Passanten, sondern frische Tulpen. Am 17. und 18. März ist es wieder soweit. Das Stadtmarketing, der Einzelhandel und die Marktbeschicker bieten die Gelegenheit, sich mit Deko, Geschenken, der aktuellen Frühjahrsmode und mehr einzudecken, was das Osterfest noch schöner macht. Und das nicht nur am Samstag, sondern auch am verkaufsoffenen Sonntag.