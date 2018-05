Unfallflucht am Lahnufer

MARBURG Die Regulierung des hinten rechts liegenden Schadens an einem dürfte mindestens 2500 Euro kosten, schätzt die Polizei. Der betroffene weiße Opel Meriva mit BID-Kennzeichen stand zur Unfallzeit am Mittwoch, 10. August, zwischen 6 und 15.30 Uhr, in der Straße "Am Lahnufer", der Zufahrt zur Lahnstraße. Nach den Spuren entstand der Schaden wahrscheinlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Hinweise auf das verursachende Auto ergaben sich bislang nicht. (red)