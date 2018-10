Uni-Bauten: verborgene Schönheiten

Gefragt nach einem universitären Lieblingsgebäude in Marburg erzählt die Marburger Unipräsidentin Professorin Katharina Krause, dass ihr das vor einigen Jahren rundum sanierte Hörsaalgebäude besonders gut gefällt. Aus ihrem Bürofenster hat Krause täglich einen optimalen Blick auf das Gebäude. „Es ist funktional und ästhetisch anspruchsvoll gestaltet“, sagt die Präsidentin.

Die Kunsthistorikerin hat jetzt, wenige Jahre vor der 500-Jahr-Feier der Marburger Universität, eine Broschüre vorgelegt, in der sie sich aus architekturhistorischer Sicht auf die Spur der Gebäude der Marburger Hochschule begeben hat. Ihr Ziel sei es gewesen, sich zunächst selbst einen Überblick zu verschaffen. Mit der Broschüre wolle sie der Öffentlichkeit darstellen, dass die Uni-Bauten etwas ganz Besonderes darstellen.

Eine so enge Verflechtung der Universität mit der Stadt wie in Marburg gebe es in Hessen an anderen Standorten nicht. „Es gilt, die sichtbaren Qualitäten der Bauten zu dokumentieren, die eher verborgenen Schönheiten zu benennen sowie die Denkprozesse, die zu Entstehung, Erwerb und Umbau führten, anzureißen“, schreibt Krause in ihrem Vorwort.

Während die älteren Gebäude die Würde der Institution zeigten, spiegelten neuere Bauten Unsicherheit

So zeichnet sie jeweils die Baugeschichte nach und hebt kurz die baulichen Eigenarten jedes Gebäudes hervor. Die allermeisten der von der Universität in den zurückliegenden fast 500 Jahren genutzten Gebäude seien erhalten geblieben, erläutert Krause.

Eine wissenschaftliche Darstellung der gesamten Baugeschichte der Uni ist bisher noch nicht vorgelegt worden. Dabei wäre das aus der Sicht von Professor Krause wünschenswert, denn so könnte die Universität zutreffendere Aussagen über Fakten aus der Architekturgeschichte der Uni treffen.

Erst seit dem 18. Jahrhundert wurden in Marburg Bauten speziell für die Zwecke der Universität errichtet.

Zuvor waren es vor allem ehemalige Klöster, die von der Universität in Beschlag genommen und umgenutzt wurden. Im Falle des 1874 zur Alten Universität umgebauten Dominikanerklosters habe der Bau idealtypisch mehrere Funktionen vereint: Wohnen für Studenten und ledige Professoren, Unterrichtsräume sowie die Gelegenheit, sich in den Wandelgängen zurückzuziehen.

Mit dem Umbau habe die zuständige Regierung die Ideale der Würde und des hohen Alters der Institution Universität verbunden. Rund 100 Jahre später habe sich in den neuen Institutsgebäuden an der Wilhelm-Röpke-Straße und auf den Lahnbergen in den Gebäuden die große Unsicherheit widergespiegelt, die zu Zeiten der 68er-Bewegung mit der damaligen Öffnung der Universität verbunden gewesen sei.

Trotz einer überdachten Wandelhalle und eines Innenhofes seien die geisteswissenschaftlichen Türme kein Ausdruck der Kollegienarchitektur gewesen, sondern stellten Bürotürme dar. Und das Bausystem der naturwissenschaftlichen Gebäude auf den Lahnbergen vermeide jede Hierarchie, aber es ermögliche die Wandlungsfähigkeit der Universität.

Und noch auf eine weitere Tatsache der universitären Architekturgeschichte weist Krause hin: Aufgrund der ständigen Raumnot der Universität sei ein Großteil der Bauten jenseits jeglicher Programmatik realisiert worden. Das gelte beispielsweise für den Erwerb von Privathäusern oder städtischen Grundstücken.

Als bisher letzte Episode der universitären Baugeschichte in Marburg nennt die Präsidentin die Periode zwischen 2007 und 2020 mit der Realisierung der vom Landesprogramm „Heureka“ finanzierten Gebäude. Darunter fallen unter anderem der Neubau der Unibibliothek und der Campus am Alten Botanischen Garten sowie neue naturwissenschaftliche Gebäude auf den Lahnbergen.

Die Broschüre „500 Jahre der Philipps-Universität Marburg“ ist für 8,90 Euro im Unishop (Uni-Pressestelle, erster Stock im Uni-Verwaltungsgebäude) käuflich zu erwerben.