Uni gibt Parkplätze an Wochenenden frei

Es ist ein großer Erfolg des Arbeitskreises der Wirtschaft, der sich wegen der Weidenhäuser Brücke gegründet hatte: Ab Freitag – also pünktlich zu Marburg b(u)y Night – wird die Philipps-Universität zahlreiche ihrer Parkplätze an den Uni-Gebäuden öffnen. Dann werden die Schranken ab dem Nachmittag geöffnet – mehr als 300 zusätzliche Parkplätze stehen dann in der Stadt zur Verfügung.

Im Arbeitskreis sind neben der IHK Kassel, Einzelhandelsverband und Kreishandwerkerschaft auch die Werbekreise Oberstadt, Nordstadt, die Aktionsgemeinschaft Weidenhausen sowie die IG Südviertel ebenso vertreten, wie die Kaufhäuser Ahrens, Teka und Schlossberg-Center sowie Rudolph Braun-Elwert für die Grundstückseigentümer.

Oskar Edelmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK, verdeutlicht: „Die Situation der Einzelhändler ist durch die Brückensperrung schwierig, es gab schon starke Umsatzeinbußen.“ Noch dazu finde die erhoffte einseitige Öffnung der Brücke nicht statt, was zu einer Verschärfung der Situation vor allem im Weihnachtsgeschäft führen könnte.

„Das ist aber die umsatzstärkste Zeit des Jahres“, so Edelmann – mindestens 20 bis 30 Prozent des Jahresumsatzes würde der Handel dann erzielen. Edelmann ist sich sicher: „Jede noch so kleine Maßnahme, die zu mehr Kundenfrequenz in der Stadt führt, hilft der Wirtschaft.“ Die Universität habe nach ersten Gesprächen schnell Bereitschaft signalisiert – „sie unterstützt die Wirtschaft in dieser Ausnahmesituation“, betont Edelmann.

Die Ergebnisse der Gespräche präsentierte Universitäts-Kanzler Dr. Friedhelm Nonne: „Die Idee ist, dass wir die Parkplätze freitags ab Spätnachmittag öffnen, wenn die Mitarbeiter sie nicht mehr nutzen.“

Die Stellflächen reichen dabei von der Nordstadt bis ins Südviertel: 51 Parkplätze stehen am Gebäude der Pharmazie in der Wilhelm-Roser-Straße bei der alten Behring-Villa zur Verfügung, 37 sind es in der Emil-Mannkopff-Straße. Direkt gegenüber des Oberstadt-Parkhauses wird an den Advents-Wochenenden der Parkplatz des Sprachatlasses mit 45 Plätzen freigegeben, rund um das Hörsaalgebäude kommen weiter 78 Plätze hinzu, „die Plätze stehen aber jetzt schon abends zur Verfügung“, so der Kanzler.

„Eine grandiose Leistung“

Auch am Fachbereich Psychologie in der Gutenbergstraße öffnen sich freitagnachmittags die Schranken und geben den Weg zu 41 Stellplätzen frei – ebenso, wie bei der ehemaligen Universitäts-Bibliothek. Nonne konkretisiert: „Dort stehen ja bereits 410 kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung“, man werde aber auch den für Mitarbeiter reservierten Bereich öffnen – mit weiteren 86 Plätzen.

Die Freigabe der Plätze kommt bestens an. Kreishandwerksmeister Rolph Limbacher betont: „Das Beispiel zeigt: Wenn man etwas will in Marburg, dann geht doch was.“ Das Signal könne nur lauten: „Leute,­ kommt nach Marburg – so schlimm ist es gar nicht.“

Patrick Peckmann vom Einzelhandelsverband sieht in der Freigabe „eine grandiose Leistung. Denn jeder einzelne Parkplatz, der hinzukommt, hat eine Signalwirkung.“ Das unterstreicht auch Gabriele Mensing vom Werbekreis Oberstadt: „Wir haben ein Verkehrsproblem – ob mit oder ohne Weidenhäuser Brücke. Das Beispiel zeigt, dass man mit einer Zusammenarbeit eine ganze Menge erreichen kann.“

Achim Rövenich vom Kaufhaus Ahrens betont, es sei eine „extrem großzügige Geste, denn man hätte sich ja auch hinter bürokratischen Hürden verstecken können“. Dass dies nicht passiert sei, verdiene Hochachtung.