Unser Hessentag im Netz

90 Minuten Rock vom Feinsten lieferten die "Hollywood Vampires" in Herborns Hessentagsarena am Sonntag ab. Schauspieler Johnny Depp (l.) warf zum Schluss sein Plektron in die Menge, und "Aerosmith"-Gitarrist Joe Perry (r.) hat die weiße Gitarre zertrümmert. (Foto: D. Krentscher)