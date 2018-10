Unter 300 neuen Kursen auswählen

Weilburg Die Hauptstelle Weilburg der Kreisvolkshochschule Limburg-Weilburg hat in den nächsten Tagen einiges zu bieten. Anmeldungen sind ab sofort unter (0 64 71) 21 25 sowie per E-Mail an info@vhs-limburg-weilburg.de möglich. Weitere Informationen sind im Internet unter www.vhs-limburg-weilburg.de erhältlich. Am Mittwoch, 17. Oktober, startet um 15.30 Uhr eine Betriebsbesichtigung des Unternehmens Feig Electronic GmbH, das in Weilburg angesiedelt ist.