Unter Wasser geht es rund

Felix sitzt am Beckenrand, die Flossen hat er bereits an. Jetzt fehlt nur noch die Weste inklusive der 200-Bar-Pressluftflasche, damit ihm unter Wasser gleich nicht die Puste ausgeht. Er ist der Erste, der heute in die Tiefen des Beckens abtauchen darf.

Felix ist einer von rund 20 Teilnehmern des Schnuppertauchkurses für kleinwüchsige Menschen und ihre Angehörigen im Aquamar. Unter Anleitung des TSC Marburg können die Teilnehmer das Wasser mit Flossen, Pressluftflasche und Taucherbrille erkunden.

Noch ist Felix aufgeregt: „Mit der Flasche zu tauchen ist etwas ganz Neues für mich.“ Felix schwimmt auch regelmäßig in einem Verein, er fühlt sich im Wasser wohl und kann sich freier und einfacher bewegen als auf festem Boden, erzählt er.

“Tauchen fühlt sich an wie Schwerelosigkeit“ findet eine begeisterte Teilnehmerin

„Sie können sich da austoben, Saltos und Purzelbäume machen, alles, was oben sonst nicht so gut funktioniert“, erklärt Jens Reif, der Vorsitzende des TSC. Auch Frisbee- und Ballspielen ist unter Wasser möglich.

„Der TSC ist uns sehr entgegengekommen und stellt das ganze Equipment“, berichtet Karin Hoffmann, die Vorsitzende des LKMF, die den Schnupperkurs zusammen mit dem Verein und der Stadt vorbereitet hat.

Vor allem die Ausrüstung ist normalerweise ein Problem für kleinwüchsige Menschen: Sie brauchen alles ein paar Nummern kleiner als durchschnittlich große Personen. Da der TSC aber eine große Kinder- und Jugendabteilung hat, sind kleine Ausrüstungen vorhanden, die kleinste Flossengröße des Vereins ist Größe 29.

Trainer Stefan Jesberg geht mit allen die wichtigsten Zeichen für die Kommunikation unter Wasser durch: Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis formen bedeutet „Okay“, Auf- und Abtauchen symbolisiert man mit Daumen hoch und runter.

Auch das Atmen durch das Mundstück will gelernt sein. Jesberg erklärt: „Lange einatmen, die Luft anhalten, kurz ausatmen.“

Dass der LKMF ausgerechnet einen Tauchkurs organisiert, ist kein Zufall: Viele kleinwüchsige Menschen leiden an Land an permanenten Gelenkschmerzen. Im Wasser dagegen sind die Gelenke entlastet. „Tauchen fühlt sich an wie die Schwerelosigkeit“, meint Teilnehmerin Cora, die Tochter von Organisatorin Karin Hoffmann. Die erklärt dazu: „Die Erdanziehungskraft kann für Kleinwüchsige die Hölle sein.“

Während Felix schon einige Minuten unter Wasser ist, bereitet sich nun Tobias auf seinen Tauchgang vor: Taucherbrille aufsetzen, noch schnell für ein Foto posen und abtauchen. Dies gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, Tobias hat vielleicht zu viel Luft in sich. „Probieren wir es einfach noch einmal mit Blei“, überlegt Jesberg. Mit zwei Stücken schweren Bleis in der Tauchweste klappt es dann auch. Tobias und der Trainer gehen langsam unter, bis irgendwann nur noch kleine Luftbläschen zu sehen sind.

Felix ist mittlerweile wieder aufgetaucht. Gut 20 Minuten hielt er es unter Wasser aus, vom Beckenrand aus ruft er seiner Mutter zu: „Das Frisbee spielen war richtig cool.“

Auch Jesberg schaut zufrieden aus dem Wasser herauf: „Unter Wasser waren viele strahlende Gesichter.“