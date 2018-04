Untere Stadtkirche im Sommer wieder offen

Wie der Leiter des Arbeitskreises „Offene Kirche“, Thomas Moser, bekanntgab, ist die Kirche samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr für Besichtigungen offen.

Ehrenamtliche Mitarbeiter stehen zur Verfügung, um den Besuchern etwas über die Geschichte und die Gegenwart der einstigen Franziskanerkirche zu erzählen. Im Chor der ehemaligen Klosterkirche bietet die evangelische Kirchengemeinde regelmäßig Vespern, Gottesdienste und andere Feiern an.

Auch die Evangelische Jugend, die nebenan im ehemaligen Pfarrhaus in der Kornblumengasse ihr Jugendzentrum „K11“ unterhält, ist mehrfach im Jahr mit Veranstaltungen zu Gast.

In der Adventszeit beherbergt die Untere Stadtkirche während der Aktion „Kirche draußen im Advent“ eine Krippenausstellung. Die Untere Stadtkirche ist der Chorteil der im späten 13. Jahrhundert im frühgotischen Stil erbauten Kirche des einstigen Franziskanerklosters. Der Bau des Klosters fällt in das Jahr 1248. Seine eigentliche Bestimmung hat das Kloster infolge der Reformation 1555 verloren.

Fortan wurden lutherische Gottesdienste in dem Gebäude gefeiert. Reformierte Christen fanden hier eine Gottesdienststätte.

Viele Jahrzehnte aber haben Kloster und Kirche auch ganz weltlichen Zwecken gedient. So wurde ab 1820 die Franziskanerkirche als Archiv für die Akten des Reichskammergerichts genutzt. Später nutzte das 8. Rheinische Jägerbataillon sie als Kaserne. Von 1877 bis 1925 war eine evangelische Volksschule hier eingerichtet.

Im Dritten Reich diente das Gebäude als Dienststelle der NSDAP. Bis 1967 waren eine Gewerbliche und eine Kaufmännische Berufsschule in dem Gebäude aktiv.

Feuerwehrdepot und Klassenraum

Und auch als Depot der Freiwilligen Feuerwehr hat das Gotteshaus bereits Geschichte geschrieben.

Nach den Zerstörungen des Wetzlarer Doms durch Bombenabwürfe im Zweiten Weltkrieg wurden viele Wetzlarer in der einstigen Klosterkirche getauft, konfirmiert und getraut.

In diesem Jahr soll das Dach der Kirche für eine halbe Million Euro saniert werden. Dafür setzt sich der Förderverein „Untere Stadtkirche“ ein. Kontakt: Förderverein „Untere Stadtkirche“, & (0 64 41) 2 31 32 oder per E-Mail an oda.peter(at)googlemail.com. (lr)