Unterwegs im Harz

ASSLAR Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Aßlar ist mit 19 Teilnehmern auf einer Freizeit in Bad Lauterberg im Harz gewesen. Eine Woche lang genossen die Mittelhessen das herrliche Wetter und fuhren mit der Schmalspurbahn auf den Brocken, den mit 1141 Metern Höhe höchsten Berg im Harz. Weitere Ziele waren die Odertalsperre, die Städte Goslar und Wernigerode sowie die hölzerne Stabkirche im Goslarer Stadtteil Hahnenklee- Bockswiese. Auch die Oker-Talsperre, die Burg Wurm in Braunlage und Bad Harzburg, das Grenzmuseum in Tanne-Sorge und die Glasmanufaktur in Bärenberg standen auf dem Programm. Jeden Morgen hielt Bundessekretär Jürgen Vogels vom CVJM Westbund Andachten zu den sogenannten Seligpreisungen. (lr/Foto: Rühl)