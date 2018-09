Unterwegs in St. Ulrich in Tirol

LANGGÖNS Anlässlich des 30-jähriges Bestehens der Partnerschaft zwischen der Gemeinde Langgöns mit St. Ulrich am Pillersee in Tirol besuchte eine sechzehnköpfige Reisegruppe die Freunde in Österreich. Höhepunkt des Aufenthalts war die Teilnahme am Herbstfest der Bundesmusikkapelle St. Ulrich. Bei dem Besuch wurde der gegenseitige Besuch auf den diesjährigen Weihnachtsmärkten vereinbart. (ikr/Foto: Rieger)