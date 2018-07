Unterwegs mit dem TV

Wetzlar Die Wanderabteilung des TV Wetzlar unternimmt am Sonntag, 15. Juli, eine Tour rund um Steindorf. Zur Verfügung stehen drei unterschiedlich lange Strecken. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Neuen Rathaus. Die Wanderung beginnt an der Grillhütte des Gartenbauvereins in Steindorf.