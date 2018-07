Unterwegs mit der Eisenbahn

Am 11. August geht es zu „Rhein in Flammen“ nach Koblenz

Treysa/Marburg Am Samstag, 11. August, fahren die Eisenbahnfreunde Treysa mit der Diesellok 212 372-8 zum Feuerwerksspektakel „Rhein in Flammen“ nach Koblenz. Mit Start in Treysa um 13.31 Uhr erreichen die Teilnehmer um 18.17 Uhr Koblenz. Ein Zustieg ist an mehreren Stationen – um 14.23 Uhr auch in Marburg , möglich.