Urlaubsstimmung ausleben

Um für Urlaubs- und Strandfeeling zu sorgen, werden 700 Tonnen Sand auf den Neumarkt geschüttet. Neben dem Neumarkt als zentralem Platz werden Teile der Fußgängerzone, der Europaplatz, die Werkstadt, Teile der Altstadt sowie die Lahn in die Veranstaltung mit einbezogen, so dass die Summer Games die gesamte Innenstadt quartierübergreifend verbinden.

An beiden Tagen ist der Summer-Games-Express, die kleine Eisenbahn der Werkstadt Limburg, in der Innenstadt unterwegs und chauffiert die kleinen und großen Besucher kostenlos. Ob relaxen und einfach nur das sommerliche Urlaubsambiente mitten in der Stadt genießen oder aktiv bei den vielen Angeboten und Aktionen mitmachen – für jeden Besucher ist etwas dabei.

In der „Bona-Arena“ finden bis in die Nacht Turniere für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Sportarten statt. Interessierte sollten sich vorab anmelden. Ob Soccer-Cup der Firmen, Volleyball, Tischfußball, Dart-Meisterschaft, großer Basketball-Erlebnistag der EVL-Baskets, Tag des Hockeys des Limburger Hockey-Clubs, Fitness- und Tanz-Events oder Vereinsvorführungen – das Angebot ist äußerst vielseitig.

Dart-Weltklassespieler Max Hopp zu Gast

Auch in diesem Jahr gibt es am Samstag in der Werkstadt eine Dart-Meisterschaft. Als Stargast ist der deutsche Weltklassespieler Max Hopp zu Gast. Am Sonntag startet das Drachenbootrennen auf der Lahn mit zehn Mannschaften und einem bunten Rahmenprogramm. Am Abend erklingen am Samstag am Sommerstrand auf dem Neumarkt heiße Rhythmen. Weitere Infos sind unter www.summer-games-limburg.de erhältlich. (red)