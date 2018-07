Urologen  im Dialog: Kinderurologie

Einige Fragen und Antworten aus dem Chat sind hier zu lesen:

Meine Tochter, jetzt 14 Jahre alt, ist seit der Geburt nur nachts inkontinent. Tabletten, Miktionsprotokolle, Klingelhose – wir haben alles ausprobiert, aber ohne Erfolg.

Dr. Achim Elert: Bei Ihrer Tochter liegt keine Inkontinenz, sondern vermutlich eine sogenannte Enuresis vor, also ein nächtliches Einnässen (Wasserlassen zur falschen Zeit am falschen Ort). Im ersten Schritt der Abklärung benötigt der Kinderurologe die Daten des Trink- und Miktionsprotokolls tags und nachts. Danach kann er das Problem eingrenzen. Die Erfolglosigkeit einer Klingelhose kann verschiedene Ursachen haben, z. B. dass eine andere Ursache vorliegt oder der Einsatz der Klingelhose nicht richtig durchgeführt wurde. In unserer kinderurologischen Sprechstunde können Sie Ihre Tochter gerne vorstellen und das Problem abklären lassen (Telefon 06441/79-2426).

Mein Kind hat einen Hodenhochstand auf der linken Seite, was ist zu beachten?

Dr. Enis Tanovic: Normalerweise wandern die Hoden bereits im Mutterleib aus der Bauchhöhle hinab in den Hodensack. In einzelnen Fällen sind die Hoden zum Zeitpunkt der Geburt jedoch nicht dort angelangt.

Manche Lageabweichungen korrigieren sich in den ersten Lebensmonaten von selbst. Ist einer oder beide Hoden bis zum Ende des 3. Lebensmonats noch nicht ständig in der richtigen Position, muss zunächst eine entsprechende medikamentöse Behandlung erfolgen. Ist diese nicht erfolgreich, so wird die Hodenlage durch eine kleine ambulante Operation korrigiert.

Therapie sollte zum Ende des ersten Lebensjahres abgeschlossen sein

Die Therapie ist abhängig vom Zeitpunkt der Diagnose: Sie beginnt im 6. Lebensmonat und sollte mit dem Ende des 1. Lebensjahres abgeschlossen sein. Sie können Ihr Kind in unserer speziellen kinderurologischen Sprechstunde vorstellen, um die notwendige Diagnostik und Therapie rechtzeitig durchführen zu lassen.

Mein Sohn hat eine beginnende Vorhautverengung, muss diese unbedingt operiert werden?

Dr. Enis Tanovic: Bei ca. 80 Prozent aller Neugeborenen kann die Vorhaut noch nicht hinter die Eichel gestreift werden. Es darf nicht gewaltsam versucht werden, die Vorhaut zurückzuziehen! In der Regel löst sich die Vorhaut im Laufe der Zeit von der Eichel und lässt sich dann problemlos zurückziehen. Ab dem ca. 3. Lebensjahr werden hochgradige beziehungsweise narbige Vorhautengen durch eine ambulant durchgeführte Operation korrigiert (Beschneidung). Vorhautengen, die zu einer Entzündung führten (Balanitis), werden in jedem Alter operiert. Wir legen Wert darauf, zunächst einen konservativen Behandlungsversuch mit einer schwach kortisonhaltigen Salbe durchzuführen. Damit können die meisten Vorhautengen ohne Operation beseitigt werden. Spätestens bis zum Schuleintritt sollte jedes Vorhautproblem gelöst sein! Sie können Ihr Kind gerne in unserer kinderurologischen Sprechstunde vorstellen.

Mein Sohn ist 13 Jahre alt und hat Hodenschmerzen, hat er eine Hodenverdrehung?

Dr. Achim Elert: Hodenschmerzen bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit und kinderurologischen Abklärung. Es ist sehr wichtig, eine plötzlich einsetzende Schmerzsymptomatik im Bereich des Hodensackes beziehungsweise der Hoden rechtzeitig zu erkennen und sofort vom Kinderurologen abklären und behandeln zu lassen.

Als Ursachen kommen eine Drehung des Samenstranges (Hodentorsion) oder von Hodenanhangsgebilden oder auch Entzündungen oder (eingeklemmte) Leistenbrüche in Frage. Bei plötzlich einsetzenden Schmerzen, rot-bläulicher Verfärbung und Schwellung des Hodensackes muss sofort der Kinderarzt oder Urologe aufgesucht werden, da eine Drehung des Samenstranges (Hodentorsion) zu einer Unterbrechung der Blutzufuhr und damit zum Absterben des Hodens führt. Ohne sofortige Operation stirbt der Hoden innerhalb von 6 bis 8 Stunden ab!