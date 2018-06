VCD fährt nach Frankfurt

Marburg Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Marburg-Biedenkopf lädt zu einer Fahrt nach Frankfurt, in die Ausstellung „FAHR RAD – Die Rückeroberung der Stadt“ im Deutschen Architekturmuseum ein. Start ist am Freitag, 29. Juni, 11.15 Uhr am Marburger Hauptbahnhof. Anmeldungen unter (0 64 27) 26 10. Die Kosten für den Eintritt übernimmt der Verband. (red)