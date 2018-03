VHS: Patientenverfügung und Erbrecht

Dillenburg. An der Lahn-Dill-Akademie in Dillenburg starten zwei neue Kurse, die sich mit wichtigen Rechtsfragen auseinandersetzen. Im Kurs "Patientenverfügung" erfahren die Teilnehmer alles über die Themen Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht und Vorsorgevollmacht. Die unterschiedlichen Absicherungen für den Notfall werden in anschaulicher und praxisnaher Weise vorgestellt und diskutiert. Kurstermin: 23. November (17.30 bis 19.45 Uhr). Bereits am 16. November (17.30 bis 19.45 Uhr) behandelt der Kurs "Erbrecht und Testament" alle rechtlichen Fragen zu den wichtigen Themen Testamentsgestaltung, Pflichtteilsrecht und vorweggenommene Erbfolge. Der VHS-Kurs klärt auf und bietet Information und Hilfestellung.

Mehr Infos und Anmeldungen unter www.lahn-dill-akademie.de.