VdK-Kreisverband ist in Österreich unterwegs

WETZLAR/SCHLADMING Wie in jedem Jahr, ist der VdK-Kreisverband Wetzlar auch wieder Ende August mit dem Reiseunternehmen Gimmler für acht Tage nach Schladming gereist. 48 Teilnehmer genossen wunderschöne Tage in und um die österreichische Stadtgemeinde in der Steiermark. Bei herrlichem Sonnenschein unternahm die Gruppe jeden Tag Ausflüge. Auf dem Programm standen unter anderem der Dachstein, die Planai, die Reiteralm und die Rettenbacher Alm (Foto). Dazu durfte eine Schifffahrt auf dem Hallstätter See nicht fehlen. Einige neue Gesichter waren dieses Mal auch mit von der Partie. Alle wollen sich gerne bei der nächsten Gelegenheit erneut anschließen. (red/Foto: privat)