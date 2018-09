VdK-Ortsverband sucht Vorstand

Der VdK Ortsverband Brandoberndorf kann – wie aus dem Bericht des Vorsitzenden Günter Bergmann hervorging – beachtliche 310 Mitglieder aufweisen. Bei der Vorstandswahl fanden sich allerdings trotz glühender Appelle keine Nachfolger. Zumindest als Beisitzer wollten einige der Anwesenden kandidieren. Letztlich erklärten sich der Stellvertretende Vorsitzende Karl-Heinz Gemmer, die Stellvertretende Schriftführerin Monika Bill-Müller und die Kassenführerin Edith Klein bereit, bis zur nun anstehenden außerordentlichen Versammlung mit dem Programmpunkt „Neuwahlen des Vorstandes“ ihre Ämter weiterzuführen.

Ohne neuen Vorstand würde der ansonsten überaus aktive und rege VdK Ortsverband Brandoberndorf vor einem Scherbenhaufen stehen.

Der gut besuchte Frauenstammtisch bietet monatlich ein abwechslungsreiches Programm mit Informationsveranstaltungen, Fahrten und Feiern an.

Die Frauenbeauftragte Karin Wanka erwähnte unter anderem eine Tour durch den Westerwald mit dem Besuch der Firma Läderach in Manderbach und die Weihnachtsfeier mit dem Gesangsduo „Die Spätzünder“. Ebenfalls monatlich steuert der Männerstammtisch vielfältige Reiseziele an – zuletzt unter anderem zum Palais Papius in Wetzlar, zum Ledermuseum in Offenbach, der Licher Brauerei oder den Kasematten in Dillenburg.

Für Oktober ist eine Stadtbesichtigung in Friedberg geplant

Für Oktober ist, wie Dieter Zimmermann ankündigte, eine Stadtbesichtigung in Friedberg geplant. Monika Bill-Müller berichtete monatlichen Kegelabend, zu dem sich die Mitglieder treffen. Für den Vorsitzenden Günter Bergmann las sein Stellvertreter Karl-Heinz Gemmer den Jahresbericht vor. In diesem zeigte er sich begeistert von den Vereinsausflügen nach Miltenberg in 2017 und nach Speyer in 2018. In seiner Bilanz stellte Bergmann als Erfolgsmodell des VdK die ehrenamtliche Betreuung des VdK durch knapp 13 000 ehrenamtliche Mitarbeiter in den mehr als 1200 Ortsverbänden heraus. „Besonders stolz sind wir darauf, dass es uns inzwischen gelungen ist, neben der bewährten qualifizierten sozialrechtlichen Betreuung durch hauptamtliche Volljuristen unser ehrenamtliches Beraternetz zu installieren. Fast 300 ehrenamtliche Sozialberater stehen flächendeckend mit Rat und persönlicher Unterstützung zur Verfügung.“

Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete Gemmer Adolf Auriga aus. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Joachim Dern, Magdalene Förster, Bärbel Klöpfel, Gerlinde Knobloch, Jiri Koci, Meta Kück-Ott, Stefan Müller und Werner Serowy geehrt.