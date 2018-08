VdK-Sommertreff unter schattigen Bäumen

Langgöns-Oberkleen Beste Stimmung hat dieser Tage beim 11. Sommerfest des VdK Oberkleen am Waldsportplatz geherrscht. Günter Lotz unterhielt die Gäste mit stimmungsvoller Musik. Unter den schattigen Bäumen ließ es sich bei kühlen Getränken (Foto) gut aushalten. An einem Infostand informierte der Ortsverband über das breit gefächerte Angebot des VdK. In diesem Jahr steht noch die Mehrtagesfahrt in die Wildschönau Anfang September, die Adventsfeier am 2. Dezember und der Besuch des HR 4 Weihnachtskonzerts in Frankfurt am 14. Dezember auf der Agenda. Wer mitfahren will, sollte sich alsbald anmelden.