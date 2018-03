VdK ehrt langjährige Mitglieder

Für zehnjährige Mitgliedschaft standen Christa Bourcarde, Regina König, Helene Meffert, Ralf Linke, Johann Müller, Reiner Schmidt. Yavuz Türmerler und Gerhard Weiershäuser zur Auszeichnung an. Seit 25 Jahren ist Ingo Spory Mitglied des VdK.

Im Rückblick wurde an die Ganztagesfahrt in den Knüll und an die Halbtagsfahrt auf den Dünsberg erinnert. Weiterer Höhepunkt ist der monatliche Stammtisch.