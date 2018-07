VdK lädt zur Politik-Fahrt

Dillenburg/Herborn/Haiger Anlässlich der Landtagswahl organisiert der Sozialverband VdK Hessen-Thüringen mehrere Podiumsdiskussionen mit dem Schwerpunkt Sozialpolitik. Der VdK-Kreisverband Dillkreis fährt mit einem Bus am 7. September zu einer Podiumsdiskussion in der Ederbergland-Halle nach Frankenberg. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und endet gegen 19 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei, auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Der Bus startet um 14.30 Uhr am Schießplatz in Herborn. Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind um 14.45 Uhr am Ärztehaus in Dillenburg und um 15 Uhr am Paradeplatz in Haiger. Anmeldeschluss ist der 31. Juli. Nähere Infos gibt´s in der VdK-Kreisgeschäftsstelle (Marktstraße 21) in Dillenburg unter (0 27 71) 52 90. (mit)