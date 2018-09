Verbindende Stadtführung

Weilburg Zum „Tag des offenen Denkmals“ am Samstag, 8. September, unter dem Motto „Entdecken was uns verbindet“, bietet der Kur- und Verkehrsverein Weilburg eine gleichnamige eineinhalbstündige Stadtführung mit Gerd Mathes an. Im Mittelpunkt stehen Brücken und Verbindungswege in Weilburg, das Rollschiff, der Schiffstunnel, die Lahntalschifffahrt und die Eisenbahn im Lahntal. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen sind unter Tel. (06471) 9274875 und per E-Mail an info(at)kvv-weilburg.de möglich. (red)