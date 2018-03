Verein bietet Rehasport an

Biebertal-Fellingshausen Ab März gibt es eine neue Anlaufstelle für zertifizierten Rehasport in Biebertal-Fellingshausen. Durch Erweiterung seiner Vereinssportstätte ist der Breitensportverein (BSV) nun in der Lage diese besondere Form des Sports anzubieten. Rehabilitationssport zum Beispiel für den Bereich Orthopädie wird in Gruppen bis 15 Personen durchgeführt. Den Betroffenen bietet sich die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Menschen durch Bewegung und Sport ihre Bewegungsfähigkeit zu verbessern. Ziel ist es, die Ausdauer, Kraft, Koordination und Flexibilität nachhaltig positiv zu beeinflussen. Der BSV bietet ab März fünf verschiedene Trainingszeiten in der Industriestr. 6 an: montags von 17.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 10 bis 11, 11 bis 12, 16 bis 17 und 17 bis 18 Uhr. Die Einheiten werden von zugelassenen und speziell ausgebildeten Rehasporttrainern (Niklas Bott und Jennifer Seim) durchgeführt. Die Koordination der Gruppen leitet Niklas Bott. Er ist unter: (01 76) 75 16 17 59 oder orga.bsv(at)online.de erreichbar. (red)