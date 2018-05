Verein dankt Trio für  lange Verbundenheit

So wurden Stephan Thomas, Horst Ripl (beide 40 Jahre) und Johannes Weijers (25 Jahre) ausgezeichnet. Vor­sitzender Ernst Bott dankte den Geehrten für die lange Verbundenheit zum Verein und überreichte ihnen Ehrenurkunden, Vereinsnadeln und Verbandsabzeichen.

Ernst Bott ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Auch in diesem Jahr hat der Verein, der derzeit 191 Mitglieder, davon 23 Jugendliche und 27 Passive, hat, einiges vor. Am 20. Mai steigt das Fischerfest. Vom 23. Juni bis 28. Juli finden samstags und sonntags von 20 bis 8 Uhr die Aal- und Zandernächte am Waldsee statt. Der „Tag des Abangelns“ ist für den 21. Oktober vorgesehen.

Hochseeangeltour mit Fischkutter „MS Bodil“

Im Jahr 2019 steht eine viertägige Hochseeangeltour mit dem Fischkutter „MS Bodil“ auf dem Programm. Dabei können die Teilnehmer Leng, Steinbeißer, Seelachs und andere Dorscharten angeln. (ts)