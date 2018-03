Verein hat Jubiläum

Waldsolms-Kraftsolms Die Natur- und Grillfreunde Kraftsolms können 40-jähriges Bestehen feiern. Geplant ist für 24. Juni ein Fest an der vereinseigenen Grillhütte. In der Jahreshauptversammlung wurden für zehnjährige Treue ausgezeichnet Thomas Böll, Markus Meiser und Matthias Wick. Ehrenmitgliedern sind Heinz Ott, Irene Kiebler und Friedel Schiffmann. Geplant sind Maiwanderung am 1. Mai, Sonnwendfeier am 23. Juni, Oktoberfest am 3. Oktober und Weihnachtsfeier am 8. Dezember. Ehrungen (v. l.): Thomas Böll, Markus Meiser, Irene Kiebler, Vorsitzender Jens Müller und Matthias Wick. (ho/Foto: Homberg)