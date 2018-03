Verein setzt sich für Uganda ein

Weilburg Der Verein „Health for Uganda“ lädt die interessierte Bevölkerung zur Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Freitag, 27. April, im Kommunikationszentrum des Kreiskrankenhauses in Weilburg statt. Los geht es um 19 Uhr. Der Verein „Health for Uganda“ besteht seit dem Jahr 2014 und setzt sich für die Gesundheitshilfe und Wasserversorgung in Uganda ein. Dieses Wirken des Vereins wurde im Jahr 2017 mit der Verleihung des Weilburger Konradspreises gewürdigt. Bei der Informationsveranstaltung wird der Verein von dem Förderverein des Kreiskrankenhau­ses Weilburg unterstützt. (red)