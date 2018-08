Vereine feiern Fertigstellung mit großem Dorffest

Das Programm am 1. September startet gegen 15 Uhr. Mit einem offiziellen Teil wird die VDN (Vereinigung der Niederschelder Vereine) den Nachmittag eröffnen. Neben den feierlichen Reden durch Vertreter der Oranienstadt als Eigentümer der Halle und dem Vorsitzenden des Ortsbeirates warten spannende Vorträge, Gesangs- und Tanzeinlagen auf die Gäste. Kinder der benachbarten Scheldetal-Schule und der Gesangverein sorgen mit ihren Liedern für die musikalische Abwechslung. Die Gäste dürfen sich außerdem auf die Aufführung einer Szene aus dem neuen Stück der Laienschauspielgruppe Niederscheld „Das falsche Fenster“ und auf gekonnte Tanzvorführungen des Turnvereins freuen.

Auch die kulinarische Versorgung ist sichergestellt. So sorgt der Turnverein vor der Halle für leckere Grillwürstchen, die Vogelschutzgruppe übernimmt den Getränkeausschank und der Sportverein bietet Kaffee und Kuchen an. Ausreichende Sitzgelegenheiten sorgen für einen geselligen Austausch unter den Gästen nach dem offiziellen Teil, bis die Feierlichkeiten gegen Abend hin ausklingen. Das Dorffest an und in der Gemeinschaftshalle ist öffentlich. Die Schelder Vereine freuen sich auf viele Besucher.

Hintergrund

Im November 2015 brach in der Niederschelder Gemeinschaftshalle ein Dachbalken ein. Aus Sicherheitsgründen musste die Halle gesperrt werden. Eine statische Überprüfung ergab, dass der gesamte Dachstuhl so marode war, dass eine Sanierung unumgänglich ist. In der Zeit der Sperrung führte die Oranienstadt bzw. ihre beauftragten Firmen die Untersuchungen an Baustoffen, die für die Erstellung der erforderlichen Statikberechnung nötig waren, durch und beantragte eine Aufnahme im sogenannten „KIP“-Programm (Kommunalinvestitionsprogramm), um Förderungen zur Baumaßnahme von Land und Bund zu erhalten. Da es sich bei der Gemeinschaftshalle Niederscheld um einen sogenannten „Sonderbau“ handelt, musste die Genehmigungsbehörde eine Prüfstatik in Auftrag geben, die Bestandteil der Baugenehmigung für die Sanierung wurde. Die erforderlichen Arbeiten konnten dann im Sommer 2017 über ein sogenanntes „Interessenbekundungsverfahren“, das gesetzlich vorgegeben war, ausgeschrieben und im Januar 2018 begonnen werden. Die Fertigstellung erfolgte im August 2018. Auf dem Dach des Gebäudes wurden Module zu einer Photovoltaik-Anlage montiert. Der so gewonnene Ökostrom dient der Eigenversorgung des Hallenbetriebs. Der überschüssige Strom wird ins Stromnetz eingespeist. Die Oranienstadt Dillenburg als umweltbewusster Bauherr und Eigentümer der Halle möchte mit dem Einbau der Anlage Stromkosten sparen und durch die Reduzierung der CO2-Emmissionen einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Aus Unterhaltungsmitteln baute die Stadt außerdem den bisherigen Eingang behindertengerecht um. Die Gesamtbaukosten für die Dachsanierung belaufen sich voraussichtlich auf ca. 620.000 Euro.

Für die Bauzeit mussten Turnverein, Laienschauspielgruppe, Gesangverein und andere Nutzer andere Örtlichkeiten als Ersatz für ihre Übungsstunden organisieren. Im Dorfgemeinschaftshaus und im evangelischen Gemeindehaus fanden sie schließlich Proberäume. Die Grundschüler wichen für ihren Sportunterricht auf die Turnhalle in Oberscheld aus. Alle Betroffenen mussten sich in Geduld üben für die unvorhergesehene lange Sanierungszeit und sind deswegen jetzt umso glücklicher, endlich wieder ihre Halle voll und ganz nutzen zu können.