Vereinsheim soll erweitert werden

„Die Verhältnisse sind zu beengt. Bei den Heimspielen reicht der Platz in den Umkleidekabinen nicht aus“, so Vorsitzende Isolde Hartung auf der Hauptversammlung. Auch ein größerer Gastraum sei erforderlich.

Bauausschuss unter Führung von Klaus Steckenmesser erarbeitet Projekt- und Finanzierungsplan

Erste Schritte sind bereits eingeleitet. So haben die anwesenden Mitglieder erneut zugestimmt, eine Rücklage in Höhe von 3000 Euro zu bilden. Zudem sind Kostenvoranschläge eingeholt und Ent­würfe gezeichnet worden. Es wird ein Bauausschuss unter Führung von Klaus Steckenmesser gegründet, der einen Projekt- und Finanzierungsplan erarbeitet und diesen mit dem Vorstand sowie der Gemeinde abstimmt.

Als sportliches Highlight nannte die Vorsitzende in ihrem Rückblick das Tanzevent anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Gruppe „Laetitia“. Zudem erinnerte sie an den Aufstieg der zweiten Fußballmannschaft in die B-Liga. Sie lobte auch die anderen Abteilungen des 458 Mitglieder zählenden Vereins. Als Erfolgsgeschichten bezeichnete Isolde Hartung den „Hahre Vaddertag“ und die „Hahre Winterparty“.

Auch Ehrungen langjähriger Mitglieder gab es. So wurden Kurt Georg (75 Jahre), Heinz Hardt (70 Jahre), Adolf Neu, Fritz Neu (beide 65 Jahre), Wilfried Paeschke, Herbert Birker (beide 60 Jahre), Reiner Ratschlag, Klaus-Dieter Baum, Hildegard Neu, Rosalinde Horn, Armin Zimmermann, Wolfgang Weber, Peter Schermuly (alle 50 Jahre), Lothar Knetsch, Harald Neu, Heinz Hartl, Erna Möhr­le (alle 40 Jahre), Christian Neu, Gabriele Ciolek (beide 25 Jahre) ausgezeichnet. Roland Lemper ehrte Sportler, die in 2017 die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt hatten. (red)