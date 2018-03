Verhalten optimistisch ins neue Jahr

Dabei handelte es sich um Brigitte Zanner, Willi Höhler, Ernst-August Joeres, Horst Becker, Hans-Paul Müller (al­le 60 Jahre), Reiner Bihrenbrodt, Andrea Sprenger (beide 40 Jahre), Monika Gissel, Corinna Dombach, Andreas Städtgen, Nadine Hirschhäu­ser und Achim Ufken (alle 25 Jahre).

Auch Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. So wurden Michael Saltenberger (Vorsitzender), Torsten Fiedler (Kassierer), Stefan Lor­ber (Schriftführer) und Thomas Scheu (Jugendleiter) in ihren Positionen wiedergewählt. Annemarie Kummer (Tischtennis) sowie Reinhold und Horst Meuser (beide Bad­minton) wurden durch die Versammlung als Fachwarte in den Abteilungen bestätigt.

Der Club geht verhalten optimistisch in das neue Vereinsjahr. Michael Saltenberger sprach von Licht und Schatten im Jahr 2017. Neben verschiedenen positiven Aspekten gab es auch einige Dinge, die es zu verbessern oder zu überdenken gelte. So habe das Engagement der Mitglieder bei der Übernahme von Diensten bei Veranstaltungen nachgelassen.

Praktisch jeder dritte Einwohner ist Mitglied

Über die Mitgliederentwicklung zeigte sich der Vorsitzende erfreut, denn bei 533 Mitgliedern gehöre praktisch jeder dritte Einwohner des Ortes dem Turn- und Sportverein an. Überwiegend positiv fielen die Berichte aus den Abteilungen aus. (red)